Brandweer bewaakt permanent gloeiende transformator TenneT in Hummelo

Volgens Tennet-woordvoerder Franscé Verdeuzeldonk wordt de stroomgenerator voortdurend gekoeld met water. ,,Maar het gaat heel langzaam en kan nog dagen duren voordat de temperatuur laag genoeg is. Pas dan kunnen we onderzoeken wat er is gebeurd en hoe de brand heeft kunnen ontstaan.’’





Bij de brand is een miljoenenschade ontstaan. De transformator is niet meer te repareren, weet TenneT nu al, en zal daarom vervangen moeten worden.



Verdeuzeldonk: ,,De brandweer staat er nu nog 24 uur per dag. We weten niet hoe lang dat nodig is.’’ Donderdag moesten de spuitgasten in actie komen omdat de transformator weer begon te vlammen. ,,Bij de brand was de hitte op het terrein ook heel groot. Daardoor konden we de brandweer niet in de buurt van de transformator laten komen.’’