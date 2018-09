Brandweer ingezet om vissterfte te voorkomen

Brandweer in actie bij onschade­lijk maken gaswolk in maiskuil bij Hengelo

29 augustus HENGELO - De brandweer is vanmiddag in actie gekomen bij een boerderij aan de Varsselseweg in Hengelo om te voorkomen dat een grote hoeveelheid giftig gas zou vrijkomen. Dankzij de ingreep kan het silogas in de gehakselde mais geleidelijk ontsnappen uit de maiskuil.