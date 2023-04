Bronckhorst gaat meer Oekraïense vluchtelingen opvangen; extra plekken in Hengelo en Vierakker

Prehistori­sche urnen met menselijke resten terug in Eibergen

Drenthe heeft hunebedden, Eibergen hunebulten. Menselijke resten uit die prehistorische grafheuvels zijn nu weer ‘thuis’ in Museum De Scheper. Daarover is onlangs een deal gesloten met het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Urnen met daarin stukjes bot staan nu in Eibergen veilig achter dik glas.