Bronckhorst koerst af op miljoenentekort

De oorzaak voor het fors oplopende tekort is dat Bronckhorst minder geld krijgt uit het gemeentefonds. Belangrijke reden daarvoor is dat er steeds minder mensen wonen in Bronckhorst. En als er minder inwoners zijn in een gemeente, krijgt die minder geld van het Rijk.



Bronckhorst is de snelst krimpende gemeente in de Achterhoek: bij de herindeling in 2005 telde de toen nieuwe gemeente ruim 37.500 inwoners, dat zijn er nu nog net iets meer dan 36.000.



Mede hierdoor krijgt Bronckhorst dit jaar 560.000 euro minder uit het gemeentefonds. Die uitkering daalt daarna elk jaar, oplopend tot 825.000 euro in 2023. Doordat de gemeente structureel minder geld krijgt, sluit wethouder Buunk niet uit dat de burger daar de komende jaren pijn van gaat voelen.