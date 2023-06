Bronckhorst zoekt de zon op: aantal panelen op woonhuizen ligt boven landelijk gemiddelde

5 Achterhoek­se uittips: van Eiberrun tot dansen à la swinging sixties of jezelf mogen zijn bij Achterhoek Pride

Het weekend van 3 en 4 juni staat bol van de activiteiten in de Achterhoek. We pikten er 5 uit, van hardlopen tot spelen en dansen, maar ook een concert en theatervoorstelling in het kader van de Achterhoek Pride.