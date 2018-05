Bronckhorster Nightporter tot beste bier van Nederland verkozen

Eigenaar van Bronckhorster Brewer Company Steve Gammage is trots: ,,Vakmanschap beloont, we zijn trots deze prijs in ontvangst te mogen nemen vanavond. De verkiezing draagt bij aan de aandacht voor het vakmanschap van bierbrouwen. (Speciaal)bier bestaat al lang niet meer uit een mix van 4 á 5 ingrediënten, elke smaak is uniek en dat bewijst deze verkiezing.”



Prijzenkast

De prijzenkast van de Bronckhorster Brewing Company puilt intussen uit. Sinds de opening van zijn brouwerij in 2010 won Gammage al tientallen medailles, onder meer bij prestigieuze bierwedstrijden in Japan, Ierland en België. Ook viel hij vier keer op rij in de prijzen met zijn bockbieren, en won hij eerder prijzen met zijn Nightporter Caol ila BA en de Midnightporter Bowmore BA.



De bijeenkomst in Den Haag was de aftrap van de zevende editie van de Week van het Nederlandse Bier. Tot en met 3 juni worden door heel Nederland ongeveer honderd bieractiviteiten gehouden en openen ruim honderd brouwerijen hun deuren voor het publiek.