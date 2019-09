Buren blij: ‘nee’ tegen nieuw evenemententerrein bij Huize Milano in Zelhem

De partijen in Bronckhorst zeiden unaniem ‘nee’ tegen de wijziging van het bestemmingsplan die het terrein mogelijk moet maken. ,,Er is geen economisch voordeel, behoefte of draagvlak voor dit plan”, zo vatte Dick Ebbers van CU-SGP het algemene gevoel van de raad samen. Het ‘nee’ is tot grote tevredenheid van omwonenden, die massaal in actie kwamen tegen het nieuwe evenemententerrein. Er kwam zelfs applaus van de vele buurtbewoners die donderdag aanwezig waren. Eerder hadden zij al 90 bezwaren ingediend, die onder meer gingen over aantasting van woongenot, verkeers- en geluidsoverlast en waardedaling van woningen.

‘Belasting voor buurt is nu al hoog’

De raad bleek gevoelig voor die argumenten, want alle partijen stipten aan dat omwonenden nu al te maken hebben met evenementen op De Betteld en de crossbaan van Halmac. ,,De belasting voor de buurt en de natuur is daarmee al hoog en dat wordt alleen meer met een nieuw evenemententerrein. Dat is ongewenst”, zei Perry van Lochem van de VVD.



Herman van Rooijen van GroenLinks zei dat er geen algemeen belang is bij het evenemententerrein. ,,Het individuele belang van één ondernemer mag niet voor gaan op het belang van tientallen omwonenden”, zei hij. De VVD en het CDA hadden dezelfde mening.



Ook was er veel onvrede over de communicatie van Roozegaarde over het plan voor zijn terrein. ,,Die communicatie is vanaf het begin af aan niet goed geweest. Dat brengt geen vertrouwen dat het in de toekomst wel goed gaat”, zei Luuk Preijde van de PvdA.