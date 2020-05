Burgemeester sluit schuur van drugslab Drempt

Eerste digitale raadsverga­de­ring Bronck­horst faliekant mislukt: geen geluid, te late start en plots einde

28 mei HENGELO - De eerste digitale raadsvergadering van de gemeenteraad van Bronckhorst is donderdagavond faliekant mislukt. De vergadering begon ruim een kwartier te laat, vervolgens waren de sprekers niet te horen en in de mededeling over de reden voor de schorsing stond een tikfout. En toen duidelijk werd dat het niet meer ging lukken, werd de livestream plotseling beëindigd.