Buurt strijdt tegen kippenhouderij in Velswijk: gemeente heeft ons ‘gepiepeld’

Buurtschap vs kippenhouderij

Eigenlijk is de Michelstraat geen straat, maar een gebied. Er zijn wel vier straten die Michelstraat heten. Ze kruisen elkaar, liggen in elkaars verlengde en vormen samen een buurtschap. In die buurtschap ligt een pluimveebedrijf, dat een paar jaar geleden is overgenomen door agrarisch ondernemer Jurjen Kuipers uit Dalfsen. Hij wil nu een stal vergroten en een nieuwe stal bouwen. Het aantal kippen dat hij kan houden groeit daardoor van 109.000 naar 139.000. Kuipers heeft voor de uitbreiding een vergunning gekregen van de gemeente Bronckhorst. De buurt is daar niet blij mee en voelt zich niet gehoord.

Bang voor gevolgen uitbreiding

Leo te Stroet woont pal naast het bedrijf. ,,Die nieuwe stal ligt straks veertig meter van mijn huis af. Ik ben bang voor de stank. We ruiken het nu ook al, maar dat gaat nog. Als straks de wind verkeerd staat, kan ik niet meer buiten zitten. Ook maak ik me zorgen om fijnstof en geluidsoverlast. Er komen ventilatoren in die stal die 24 uur per dag gaan draaien. Het is hier wel buitengebied, maar het zijn allemaal burgerwoningen. Het is straks niet meer leefbaar hier." Te Stroet vreest dat zijn huis de helft in waarde zal dalen. ,,We zijn gepiepeld door de gemeente. Die kijkt alleen naar de regels en niet naar het gevoel in de buurt."