Celstraffen geëist in oplichtingszaak vastgoed Polen

ZELHEM/ ZUTPHEN - Tegen een 52-jarige inwoner van Zelhem is vrijdagochtend door de Rechtbank Gelderland in Zutphen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist van 32 maanden. Twee andere verdachten, een 62-jarige man uit Wezep en een 56-jarige Dwingeloër, hoorden celstraffen eisen van respectievelijk 22 en 32 maanden.

Het drietal gaf tussen 2005 en 2009 leiding aan JKE. Dit bedrijf 'haalde geld op' bij Nederlandse particulieren en vertelde dat dit belegd zou worden in bouwprojecten in Polen. De mensen werd een rendement beloofd van 8 procent. Er kwam meer dan vijf miljoen euro binnen.

In werkelijkheid is er nooit winst gemaakt op de projecten in Polen. Er is twee miljoen euro uitgeleend aan een maatschappij in Polen, waarvan de Nederlandse directeuren inmiddels in Polen gevangenisstraffen uitzitten van 8 en 10 jaar wegens verduistering. Dit geld is nooit teruggezien. De overige drie miljoen ging volgens de verdachten op aan salaris en (bedrijfs)kosten.

De gedupeerden hadden veelal hun oudedagsvoorziening in JKE geïnvesteerd. Velen van hen zitten tijdens de behandeling, donderdag en vrijdag, op de publieke tribune.

Ruime levensstijl

De drie directeuren hielden er een ruime levensstijl op na. Zo reed de Zelhemmer in een peperdure Audi Q7 van de zaak, terwijl er geen geld in kas was om de beleggers de beloofde rendementen uit te keren.