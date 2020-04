Chateau Meiland in Hengelo? Martien belooft speciale editie bij genoeg likes

Angst, schrik en verbazing in Vorden en Ruurlo: wolf lijkt lammeren en schapen te hebben gedood

10:23 Wim Neerlaar schrok zich afgelopen zaterdag een hoedje toen hij op zijn land in Ruurlo een van zijn schapen vond: dood en uiteengereten. En dinsdag stond Reini Groot Nuelend verslagen in zijn weiland in Medler na de vondst van een lam met grote bijtwonden in kop en borst. ‘De wolf is hier’, dachten beiden. Een (weliswaar vage) foto van Jan Regelink sterkte beiden in hun vermoeden.