Circuskoppel uit Hummelo ruilt woning op tv in Jouw Stad, Ons Dorp

Derk Jansen, de laatste beul van Nederland, kwam uit de Achterhoek

17 mei Scherprechter Derk Jansen verrichtte in 1860 in Maastricht de laatste ophanging in Nederland. Hij werd geboren op de Covik in het Achterhoekse Steenderen, op een steenworp afstand van het huis waar verslaggever Henny Haggeman opgroeide. Die denkt anderhalve eeuw later even familie te zijn van de dynastie van beulen.