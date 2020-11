Complexe opruimactie van drugslab bij Drempt begonnen

Mestkelder nog vol drugsafval: bewoners laten resten me­ga-methlab op erf ‘gewoon’ liggen

2 november DREMPT - De bewoners van de boerderij in het buitengebied van het Achterhoekse Drempt, waar afgelopen voorjaar een groot drugslab is ontmanteld, worden definitief niet vervolgd. Dat betekent volgens justitie niét dat ze niet betrokken zijn geweest of niets wisten van het crystal meth-lab op hun erf.