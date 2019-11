Concert Normaal weer binnen paar minuten uitverkocht

Dat betekent dat er dan opnieuw tienduizenden ‘anhangers’ staan op het tractorpullingterrein aan de Brinkerinkweg in Lochem op donderdag 21 mei volgend jaar. Met 25.000 bezoekers zijn er 5.000 meer dan vorig jaar. Volgens Garton kunnen er zoveel extra mensen op het terrein doordat in overleg met de gemeente meer ruimte is gecreëerd. ,,We zijn blij dat daardoor nog meer mensen naar het concert kunnen komen.”



Garton beseft dat er ook fans zijn die geen kaarten hebben kunnen bemachtigen door de snelle uitverkoop. ,,Dat is heel vervelend, maar wij raden af om via andere kanalen kaarten te kopen. Van tickets die je koopt via andere ticketsites of Marktplaats kunnen we de geldigheid niet garanderen.”



Gastoptredens op Hemelvaartsdag 2020 in Lochem zijn er van DI-RECT, Danny Vera en Slim Chance met Geraint Watkins. Het concert 45 joar Olderwerts Høken begint om 15.00 uur.