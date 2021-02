Coronacrisis is óók een jongerencrisis, brandbrief naar kabinet: ‘Kom in actie!’

Hofman: ,,Wij hebben het gevoel dat de jongeren een vergeten groep zijn, voor wie in deze coronacrisis amper aandacht is. Met de brief willen we dat veranderen en ervoor zorgen dat deze groep weer wat meer perspectief krijgt.”



Volgens Hofman is dé prioriteit hierin de spoedige heropening van de middelbare scholen. Dat de jongeren hier meer dan ooit behoefte aan hebben, constateerde directeur Hans Baan van het Metzo College in Doetinchem vorige week ook al: ,,Dat is nodig, de kinderen verlangen daarnaar. Dat merken wij aan alles.”