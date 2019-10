Criminoloog over Hengelo: ‘Kind dat beide ouders vermoordt, is gelukkig uiterst zeldzaam’

Van Leiden wil niet speculeren over de situatie van de familie in Hengelo en wat zich moet hebben afgespeeld. ,,Indien er sprake is van moord kennen we het motief van de verdachte niet en weten niet in welke gemoedstoestand hij zich bevond. Er is niets over te zeggen of er sprake was van planning of een spontane actie. Wat we wel vaker zien bij moorden van mensen die heel dicht bij elkaar staan, is dat het niet bij een enkele steek of slag blijft.’’



,,De term ‘overkill’ geeft aan dat het juist bij incidenten in de familiaire of relationele sfeer er erg heftig aan toe kan gaan. In andere bekende situaties doet de verdachte veel méér dan nodig is om iemand om het leven te brengen. Een serie klappen of messteken zijn dan meestal uiting van heftige emoties. Als verdachte en slachtoffer elkaar goed kennen kan er sprake van overkill zijn.’’



Of juist de situatie in de familie mede oorzaak kan zijn geweest voor de noodlottige gebeurtenis, durft Van Leiden niet te zeggen. ,,De politie zal proberen de toedracht en het motief te achterhalen en zal willen vaststellen of de verdachte toerekeningsvatbaar was op het moment van zijn daad.’’