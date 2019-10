De arbiter lijkt op de manager: ‘Je kunt het eigenlijk nooit goed doen’

Jan (73) is mantelzor­ger van zijn Anneke: ‘Ze is niet dood, toch ben ik half weduwnaar’

13 oktober VORDEN - Jan Rigterink (73) is mantelzorger van zijn vrouw Anneke. Thuiszorg was niet nodig, dankzij de hulp die hij kreeg in zijn dorp. En hij werd enorm geholpen door het computerprogramma Myinlife. Deel 4 in een serie over dementie.