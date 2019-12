De brute moord op Ab en Geke is niet de eerste tragedie in Hengelo

Een familiedrama in oktober legt een donkere sluier over Hengelo. Alsof de dagen in het dorp al niet donker genoeg waren.



Hengelo heeft een open wond. En steeds als die wond ook maar een beetje aan het dichten is, wordt ze weer finaal opengereten. Het Achterhoekse dorp heeft al heel wat tragediën moeten slikken. Neem de gruwelijke moord op Wilma Ruesink in 2000 door een psychotische vluchteling.



Zeven jaar later brengt een man zijn twee zoons en hun moeder om. Het brute toeval wil dat op slechts een paar honderd meter van dit familiedrama opnieuw een inktzwart hoofdstuk is geschreven.