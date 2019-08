De dood voor de gladiolen van boer Jos in Steenderen

,,Als het klimaat zo blijft opwarmen, moet ik ermee stoppen”, zegt Sloot.



Het is een fraai gezicht, aan de Zutphense kant van de Vierakkersetraatweg. Een veld met volop bloeiende gladiolen zorgt voor een zelden te zien kleurenspel. Want telers halen hun gladiolen normaal gesproken binnen vóór de bloei.



Een combinatie van te weinig water en de enorme hitte deed de bloemen veel eerder ontluiken dan de bedoeling was. In plaats van het groen van de gesloten bloemen overheerst nu geel en rood.



Met man en macht is de afgelopen dagen op de akker geprobeerd te redden wat er te redden valt. Sloot, bekend als boer Jos uit het tv-programma Boer zoekt Vrouw, schat dat een kwart van de gladiolen door te veel zon verloren is gegaan. Een deel is verbrand, de rest staat op het veld te bloeien.