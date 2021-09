De gevaren én genoegens van de Varsselring: ‘Eén bocht is altijd druk: daar wordt het bier verkocht’

Ex-coureur Hans Smees uit Harreveld: ,,De bocht is vernoemd naar de boerderij van de familie Slotboom die ernaast staat. Het is niet zo’n moeilijke bocht, maar door de knik die er vlak voor ligt, was het altijd dringen. Er ging ook regelmatig een coureur rechtdoor de tuin in, die verremde zich dan. Heel verraderlijk was ook het hobbeltje in het asfalt aan de binnenkant, daar verloor menigeen de grip met de voorband. Deze bocht stond altijd bekend om het vele publiek. Het was er altijd druk omdat er onder de overkapping bier verkocht werd.”