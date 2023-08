De historie van de boerenrockers van Normaal krijgt tijdelijke plek in Museum Smedekinck

Trek­kerster­rit Lievelde begon als geintje maar is tien jaar later nog altijd een groot succes: ‘En wie jarig is, trakteert!’

Het deelnemersveld bestaat uit zo'n 200 tractoren. Van oldtimers tot gloednieuwe exemplaren. De opdracht is simpel. Volg de aanwijzingen op, rij de juiste route en los ondertussen de puzzel op. Een gouden formule, want wat tien jaar geleden als geintje begon is anno 2023 nog altijd een enorm succes.