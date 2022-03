De hoge brandstofprijzen tikken overal door, ‘ik schaam me bijna om nu facturen te versturen’

En die blijven maar stijgen door de oorlog in Oekraïne. De adviesprijs voor een liter normale benzine bedroeg donderdag 2,502 euro, aldus United Consumers dat gegevens verzamelt van vijf grote olieleveranciers. Diesel komt uit op 2,375. Ter vergelijking: begin vorig jaar lag de prijs meer dan een euro lager.



De extreem hoge dieselprijzen zorgen bij de meeste transportbedrijven niet direct voor paniek. De meeste van hen hebben in contracten met klanten een ‘dieselclausule’ opgenomen. Daarin staat dat een hogere brandstofprijs deels of geheel wordt doorberekend aan de klant.



,,Als we alles zelf zouden moeten opvangen, dan zouden we het niet redden. Onze klanten zullen de hogere dieselprijs in veel gevallen weer doorrekenen aan hun klanten”, zegt Pieta Bekers van De Klok Logistics uit Nijmegen. Het bedrijf heeft zo’n 85 voertuigen rondrijden.