De Meilandjes maken vesting van eetcafé om pottenkijkers bij terugkeerborrel te weren

De familie Meiland woont sinds deze zomer in een woonboerderij net buiten het dorp, na jaren vertoefd te hebben in een kasteel in Frankrijk. De terugkeer naar Nederland wordt vrijdagavond uitgebreid gevierd met een borrel voor familie, vrienden en enkele buren.



Maar gevreesd wordt dat fans van de familie, bekend van de mateloos populaire tv-serie Chateau Meiland, massaal naar het Achterhoekse dorp komen om een glimp op te vangen van Martien en de zijnen. Om zo’n invasie te voorkomen zijn er nogal wat voorzorgsmaatregelen genomen, zegt mede-eigenaar Marco Jansen van eetcafé Jansen&Jansen, waar het feestje is.



Bekijk hier de rondleiding die wij kregen in het nieuwe stulpje van de Meilandjes in Hengelo. Lees verder onder de video.