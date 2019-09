Dementerende mevrouw Brinkman leeft in alle vrijheid en komt altijd weer terug

Buiten is het 30 graden, staartje zomer. De hitte dwingt af om het kalm aan te doen. Bij zorgcentrum De Lindenhof in Vorden zwaait een toegangsdeur open. Op haar sportschoenen beent de 92-jarige Diny Brinkman naar buiten.



Bij stoepranden tilt ze behendig haar rollator op en trekt vol frisse moed de wijde wereld in. Haar wereld in Vorden, het Achterhoekse dorp waar ze het grootste deel van haar leven heeft gewoond.



Iedere dag gaat mevrouw Brinkman zo een paar keer aan de wandel. Ofschoon ze dementie heeft en niet weet welke dag het is of wat ze zojuist heeft gegeten. Ze draagt geen gps en ze heeft geen briefje in haar zak met haar naam en adres. Wel gaat mevrouw Brinkman op een paar vaste adresjes buurten. Daar zouden ze haar missen als ze ineens niét kwam.