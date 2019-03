Demonstranten zijn tegen windmolens: ‘Waarom moet Bronckhorst het braafste jongetje van de klas zijn?’

Oranje hesjes en petitie tegen windmolens in Bronck­horst, maar is dat nodig?

6:41 HENGELO - Inwoners van de buurtschappen Varssel, Veldhoek en Wolfersveen staan vandaag mogelijk met oranje hesjes aan te demonstreren voor het gemeentehuis in Hengelo. Zij vrezen voor windmolens in hun ‘achtertuin’: landgoed ’t Zand, net buiten Hengelo. Maar is dit protest wel nodig? Want, zo zegt wethouder Paul Hofman: ,,Windmolens op ’t Zand zijn niet mogelijk.”