Deze Dorpsstraat verscheurt de gemeenschap: hoe een wegafsluiting mensen tegen elkaar opzet

met video Er móet een brug bij over Oude IJssel nu Dorps­straat dicht is, vindt politiek: ‘Er zijn geen alternatie­ven’

Er is geen andere keus dan een brug erbij leggen over de Oude IJssel tussen Bronckhorst en Doetinchem, om verkeer een goede alternatieve route te geven om de rivier over te steken als de Dorpssstraat dicht blijft.