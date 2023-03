Deze stal levert stroom voor 35 huishoudens: ‘Onafhankelijkheid van gas moet je samen doen’

Vernieuwd Charles Dickens Museum opent na 5 jaar de deuren; niet in Bronkhorst, maar in Braamt

Oude tijden herleven. Het Charles Dickens Museum kende zijn hoogtijdagen in het stadje Bronkhorst, maar is nu ondergebracht bij het Land van Jan Klaassen in Braamt. Volgende week is de officiele opening van het museum.