Dilani (26) stelt Achterhoekse adoptiestichting aansprakelijk voor 'aangedaan leed'

Bronck­horst wil 'zombiegron­den' weer laten bloeien

15 juni HENGELO - Bronckhorst wil af van 'zombiegronden' waar het leven uit is verdwenen. Ook wil de nieuwe coalitie herstel van natuur in bermen en meer aandacht voor bomen. Megagrote landbouwbedrijven kunnen alleen nog als het past in het kleinschalige landschap. In alles streeft het nieuwe college naar een Bronckhorst dat kan bloeien.