Dit Achterhoekse dorp staat vol sfeervol verlichte kerstcreaties

De verlichte kerstcreaties zijn een initiatief van Toldieks Belang, nadat afgelopen zomer de kermis en bijbehorende optocht niet doorgingen. Er zijn dus ook geen wagens gebouwd. ,,Om toch iets te doen voor het dorp, hebben we de wagenbouwgroepen opgeroepen het dorp sfeervol te maken in kersttijd”, zegt secretaris Dorien Brussen. ,,Daar is heel enthousiast op gereageerd, dertien straten doen mee.”



De creaties staan behalve aan de Hoogstraat langs verschillende andere straten (zie kader). Daarnaast zijn verlichte kerststerren gehangen in en rond het dorpshart.



Wie alle creaties wil zien, moet zelf een rondje rijden door Toldijk en omgeving, want een uitgezette route is er nog niet. De creaties blijven in ieder geval intact tot de kerstdagen.