Dit is hoe de eerste teams uit Bronckhorst dit weekeinde speelden

Droom William Krabben­borg gaat met titel Grol in vervulling: ‘Wat was het spannend!’

De droomwens van Grol-trainer William Krabbenborg is uitgekomen. In een sfeervolle ambiance voor bijna 3.000 toeschouwers pakte zijn ploeg na de 1-2 winst op DVC’26 in Didam de titel in 2H.