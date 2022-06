Dit landgoed in Vorden wapent zich tegen oprukkende knager: ‘Dat beest heeft geen kapvergunning nodig’

Motorrij­der rijdt in bocht rechtdoor en crasht in weiland bij Zelhem

ZELHEM - Een motorrijder is vanmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk bij Zelhem. Het slachtoffer reed op de rondweg (N315) toen hij een flauwe bocht miste en over een sloot vloog. Zijn voertuig kwam vervolgens in een weiland tot stilstand.

14 mei