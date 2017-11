Dit zijn de beste cafés van Gelderland

Quote 500 Rijkste Gelderlander ook grootste verliezer: 100 miljoen euro minder

3 november VORDEN - Zakenman en multimiljonair Hans Melchers is volgens Quote 500 de rijkste Gelderlander, maar hij is ook de grootste verliezer. In euro's dan. De Vordenaar leverde 4 procent van zijn vermogen in. Oftewel: in een jaar tijd verloor hij zo'n 100 miljoen euro.