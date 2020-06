Dna-onderzoek dode schapen bij Vorden en Ruurlo wijst uit: het was een wolf

Meilandjes zetten hun Franse chateau te koop voor 1,25 miljoen euro

6 juni De Meilandjes hebben hun Franse kasteel officieel in de verkoop gezet. De toekomstige eigenaar mag diep in de buidel tasten: het chateau staat te koop voor maar liefst 1.250.000 euro. In de brochure, die op de website te zien is, staat onder meer dat de familie de originele details van het pand intact hebben gelaten.