Dodelijk ongeluk in Hengelo; vlakbij het ongeluk raakte vrouw even daarvoor gewond door geweld

27 maart AALTEN - De gemiddelde huizenprijs in de Achterhoek is vorig jaar fors harder gestegen dan in de rest van Nederland. Steeg de gemiddelde huizenprijs bij verkoop landelijk met 8,4 procent, in de Achterhoek gaat het om een stijging van 12,3 procent.