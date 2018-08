Doetinchem en Hengelo zijn de droogste plekken van heel Nederland

In zowel Doetinchem als Hengelo was het extreem droger dan normaal in dezelfde periode. In beide plaatsen valt in een gemiddelde julimaand 95 millimeter regen. Vorig jaar juli viel er in Hengelo zelfs 155 millimeter. In 2006 was het voor het laatst echt droog. Toen viel er in Doetinchem 15 millimeter en in Hengelo 26 millimeter.