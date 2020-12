Drugsboerderij in Baak moet zo snel mogelijk op slot van burgemeester: ‘Dit is geen klein bier’

Voor de Zwarte Cross is 2021 ‘in alles eigenlijk nog één groot vraagteken’

23 november LICHTENVOORDE / HENGELO - Het programma is zo goed als rond en het festival is ook al uitverkocht: de voorbereidingen voor de Zwarte Cross 2021 lopen inmiddels volop. Maar wat er nu precies wél en niet mag is allemaal nog één groot vraagteken.