Drugslab Baak hoorde bij buitenlandse drugsbende onder leiding van Chileen en Mexicaan

In het Achterhoekse Baak ging het om een lab dat nog in aanbouw was in de deel bij een woonboerderij. Bewoner Kim L. (49) werd daarbij opgepakt, net als een 38-jarige man zonder vast adres, oorspronkelijk afkomstig van Curaçao. Beiden zitten nog vast in afwachting van de eerste rechtszaak tegen hen. Die staat gepland voor dinsdag 23 maart.



Hoewel L. ontkent betrokken te zijn bij het drugslab, heeft hij wel bekend dat hij de deel heeft verhuurd aan drugscriminelen. Volgens de politie gaat het om de bende die geleid wordt door een 60-jarige man uit Chili en een man van 40 uit Mexico.



Volgens de politie hebben de twee de taken in de criminele organisatie verdeeld: de Chileen zou zaken regelen en faciliteren, terwijl de Mexicaan de baas is over over het product dat ze maken. Dat is crystal meth, een zeer verslavende en voor criminelen uiterst lucratieve harddrug.