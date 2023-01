Dure oversteek speciaal voor boeren in Almen geen brug te ver, maar toegangswegen komen er niet

Werk in J.F. Oltmans­straat in Steenderen weer begonnen, route dicht voor doorgaand verkeer

De werkzaamheden in de J.F. Oltmansstraat in Steenderen zijn hervat. De aannemer heeft vandaag het werk weer opgepakt nabij Big Bread/De Seeven Stenen in de richting van Doesburg, inclusief een stukje voor Het Anker, richting Marktplein.

19:03