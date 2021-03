Een droom op Sardinië met vallen en opstaan; Achterhoekers gevolgd door Ik Vertrek

Lieftink en Legters komen oorspronkelijk uit Dinxperlo en Halle. Maar beiden hadden een grote wens om nog eens naar hun droomland Italië te verhuizen. Na talloze tochten richting de laars van Europa werd eind 2019 een plek gevonden op Sardinië, een eiland ter grootte van België, om een zogenoemde Bed & Wine te beginnen.



,,Het is prachtig hier. Vanuit ons huis kun je de Middellandse Zee zien en de bergen van Sardinië. Buiten hebben we een grote tafel staan, waar we veel zitten. Ook met onze gasten. Het is onze droom die werkelijkheid is geworden”, schetst Lieftink.