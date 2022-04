Een molen met een teller: ‘Op één dag haal je hooguit 5.000 omwentelingen’

Vrijheids­con­cert voor Oekraïne bij museumboer­de­rij Smedekinck: ‘Het begrip vrijheid heeft nu een bijzondere lading’

ZELHEM - Het bevrijdingsconcert ‘75 jaar vrijheid’ in Zelhem gaat op 7 mei in de herkansing. De strijd in Oekraïne is er nu de actuele aanleiding voor, nadat twee jaar geleden een streep door het concert moest vanwege corona.

