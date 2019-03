Een steekpartij, een zedenzaak: wat is er aan de hand met de zorgboerderij in Wichmond?

1. De zorgboerderij kwam afgelopen jaar veelvuldig in het nieuws wegens problemen. Wat is daar aan de hand?



Vergeet me nietjes is sinds 2016 gevestigd in een karakteristieke boerderij in Wichmond. Daarvoor was het twee jaar in Brummen gevestigd. In het pand aan de Dorpsstraat werd gewoond en gelogeerd door jongeren en volwassenen, ook was het een plek voor dagbesteding en individuele begeleiding. In april 2018 werd het zorgbedrijf gecontroleerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, nadat er klachten waren gemeld. De conclusie van dat onderzoek was dat Vergeet me nietjes op slechts 7 van de 32 punten voldeed. Op vijf onderdelen kon de zorg niet worden gecontroleerd. Die twintig onvoldoendes variëren van het toezicht op medicatie tot privacy, van een schone, passende en veilige leefomgeving tot de aanwezigheid van geschoolde professionals. Naar aanleiding van die controle werden de kinderen er weggehaald.