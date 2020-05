Eerste digitale raadsvergadering Bronckhorst faliekant mislukt: geen geluid, te late start en plots einde

De raadsvergadering van Bronckhorst zou om 20.00 uur beginnen, maar de live-verbinding kwam pas ruim een kwartier te laat tot stand. Daarna bleek er meer mis, want burgemeester Marianne Besselink was wel sprekend te zien, maar ze was niet te horen.



Datzelfde gold voor fractievoorzitter Wilko Pelgrom van het CDA, die vlak voor de vergadering nog een hoopvolle tweet had geplaatst: ‘Vanavond eerste digitale raadsvergadering van #Bronckhorst. We gaan ons best doen’.



Technische mensen probeerden het geluid voor toehoorders in allerijl te herstellen, maar dat lukte niet. Toen na enkele minuten duidelijk werd dat het geluid op korte termijn niet hersteld zou worden, werd de vergadering geschorst. ‘Vanwege een technisch defect start gaan we over enkele ogenblikken verder met de raadsvergadering’, was de mededeling – inclusief tikfout – onderin het scherm.



Overigens konden de raadsleden onderling wel praten en dat gebeurde ook. Maar, zo verzekerde Pelgrom via WhatsApp: ‘We hebben het niet over inhoud’.