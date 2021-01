Eigenaresse zorgboerderij Wichmond voor de rechter wegens ontucht: ‘Ze heeft mijn jongen helemaal naar de kloten geholpen’

De jongen was destijds 17 jaar. Het andere slachtoffer was een vrouw van in de twintig die zich op de zorgboerderij voordeed als hulp van Ellen R., maar in feite cliënt was. Beiden hebben aangifte gedaan. De zedenzaak kwam aan het rollen na een vernietigend inspectierapport in 2018 en een geweldsmisdrijf.



Ellen R. runde de boerderij zonder diploma’s, zonder professionele hulp voor de kinderen en zonder enige ervaring. Medicijnen en drank lagen er voor het oprapen. Een zestal kinderen verbleef permanent in de boerderij, er was weekendopvang voor kinderen met gedragsproblemen en er woonden drie volwassen cliënten.

Vernietigend rapport

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd startte begin 2018 een onderzoek naar de praktijken op de boerderij, na een melding van een weggelopen cliënt. Er volgde een vernietigend rapport over de gebrekkige zorg op Vergeet-Me-Nietjes. Op twintig van de 32 punten scoorde de zorgboerderij een onvoldoende. Onder meer zou de eigenares geen diploma’s hebben, was de veiligheid niet goed gewaarborgd en waren er geen plannen met doelen voor de cliënten. Het was de inspectie die de gemeente aanspoorde actie te ondernemen. Op 13 april 2018 werden de minderjarige kinderen uit de boerderij gehaald.

Quote Ellen heeft mijn dochter Emily, die last heeft van gedrags­stoor­nis ODD en hechtings­pro­ble­men, veel zieker doen voorkomen dan ze was. Er werden allerlei psychische problemen bij bedacht, zodat ze in totaal 4200 euro per maand vergoeding kon krijgen

Ellen R. had eerst een zorgboerderij in Brummen, maar verhuisde in 2016 naar de boerderij in Wichmond. Behalve kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar, ving ze er ook volwassen cliënten op. Onder wie Fred W., met wie ze op het laatst in conflict kwam. Dat liep zodanig uit de hand dat hij haar met een mes heeft gestoken. Daarvoor is hij veroordeeld tot dertig maanden cel.

Volledig scherm Fred zit vast voor poging tot moord nadat hij de eigenaresse neerstak. © Jeroen Nissen

Seks met cliënten

Ondertussen liep de aanklacht tegen Ellen R. wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ze zou met enkele van haar cliënten seks hebben gehad. De politie heeft met alle kinderen gesproken die in de boerderij hebben gewoond. Wat er zich allemaal precies heeft afgespeeld zal tijdens de rechtszaak in Zutphen duidelijk worden. Ellen R. zit dinsdag niet als slachtoffer in de rechtszaal, maar als verdachte.

‘Ze heeft mijn jongen helemaal naar de kloten geholpen’

Wat heeft er zich op zorgboerderij Vergeet-Me-Nietjes in Wichmond allemaal afgespeeld in 2017 en 2018? Drie moeders doen een boekje open. Ze zeggen dat het leven van hun kinderen kapot is gemaakt. Ze willen met hun verhaal voorkomen dat voormalig eigenaresse Ellen R. - beschuldigd van ontucht - ooit weer een zorgboerderij kan beginnen.



Emily was 16 toen ze op de zorgboerderij in Wichmond ging wonen. Thuis was ze niet meer te handhaven, zegt haar pleegmoeder Karin. ,,Ze was agressief naar mij toe en ging op haar verjaardag, 1 juni 2017, helemaal over de rooie. Ellen heeft haar opgehaald en meegenomen naar Wichmond. Daar kwam ze tot rust. En toen is ze daar blijven wonen.”

Geen privacy

Emily zat al langer in het hulpverleningstraject vanwege hechtingsproblemen. Haar biologische moeder was nog minderjarig toen ze geboren werd en kon niet voor haar zorgen. Haar tante Karin werd haar pleegmoeder. ,,We hadden goede ervaringen met Ellen toen ze nog in Brummen een zorgboerderij had. Ik was zelfs een soort van vriendin geworden van Ellen en bleef regelmatig daar eten en slapen”, vertelt Karin. ,,In Wichmond werd het steeds afstandelijker. Emily kwam niet thuis op Moederdag, omdat Ellen een dagje dierentuin had gepland. Ze sliep op een kamer waar een ander jongetje doorheen moest om naar zijn kamer te komen, ze had geen privacy. Later hoorde ik dat ik als moeder helemaal zwart werd gemaakt door haar.”



,,Ellen heeft mijn dochter Emily, die last heeft van gedragsstoornis ODD en hechtingsproblemen, veel zieker doen voorkomen dan ze was. Er werden allerlei psychische problemen bij bedacht, zodat ze in totaal 4200 euro per maand vergoeding kon krijgen.”

Volledig scherm Zorgboerderij Vergeet-Me-Nietjes in Wichmond. © Jan Ruland van den Brink

Bizarre dingen

Er gebeurden volgens haar bizarre dingen op de boerderij. ,,Fred (een autistische volwassene die als cliënt op de boerderij woonde, TK) kreeg op een gegeven geen eten meer. Tijdens een barbecue heeft het dochtertje van Ellen hem stiekem een worstje gebracht, omdat ze het zielig vond. Dat Fred helemaal is doorgedraaid snap ik wel.”



Heeft haar dochter iets gemerkt van het seksueel grensoverschrijdend gedrag op de boerderij? ,,Mijn dochter is verhoord door de politie en toen heeft ze verteld dat de jongens op haar hebben gezeten, maar daar kon ze geen aangifte van doen.”

Quote Ik bleef zelf eerst ook nog achter Ellen staan. Maar toen ik hoorde dat ze verdacht werd van zedendelic­ten, hebben we hem daar meteen weggehaald

Dat het niet pluis was op de boerderij kwam naar buiten toen de inspectie een vernietigende rapport kwam. Op 13 april 2018 stond de gemeente Zutphen, van waaruit de meeste plaatsingen kwamen, ineens voor de deur. De minderjarige kinderen werden subiet uit huis gehaald. ,,We werden die dag gebeld door de gemeente of we Job wilden komen ophalen. Het was een groot drama die middag”, vertelt moeder Lisa.



Kinderen begrepen niet waarom en begonnen te huilen. Ook de eigenaresse stond te huilen, terwijl de kinderen op last van de gemeentelijke ambtenaren werden opgehaald door hun ouders. Verschillende ouders snapten er niets van en bleven na deze traumatische gebeurtenis achter Ellen staan. ,,Ik ook”, geeft moeder Lisa toe.

Volledig scherm Zorgboerderij Vergeet-Me-Nietjes in Wichmond. © Jan Ruland van den Brink

Er werd met geld gesmeten

Haar zoontje Job was nog geen 10 jaar oud toen hij op de boerderij terecht kwam. ,,In het begin was het allemaal heel leuk. Later kwamen we er achter dat hij veel merkkleding en duur speelgoed kreeg. Er werd gesmeten met geld. Hij was heel verdrietig toen hij in april 2018 daar weg moest en snapte er niets van. Hij is daarna nog meerdere keren teruggegaan. Ik bleef zelf eerst ook nog achter Ellen staan. Maar toen ik hoorde dat ze verdacht werd van zedendelicten, hebben we hem daar meteen weggehaald.”



Een soortgelijk verhaal vertelt moeder Anne over haar zoontje Milan. Hij was 12 jaar toen hij in Wichmond geplaatst werd wegens hechtingsproblemen en ADHD. Aanvankelijk leek het allemaal goed te gaan. Anne vertelt: ,,Ellen was in het begin heel open en eerlijk. Ze had binnen een paar seconden het vertrouwen gewonnen. Hoewel mijn man altijd wel argwanend bleef.”

Quote Alle ellende met Fred heeft hij meegemaakt, die zo door haar getergd werd dat hij uiteinde­lijk een mes pakte, wat heel begrijpe­lijk is Anne

Openlijke ruzies

,,Vanaf het begin kreeg mijn zoontje daar de mooiste spellen: duur speelgoed en dure merkkleding. Terwijl wij in de schuldsanering zaten. Hij kreeg zomaar een waveboard, iets wat wij nooit zouden kunnen betalen. Hij vond dat natuurlijk geweldig. Maar wat hij daar allemaal verder heeft meegemaakt, daar kwamen we later pas achter. Openlijke ruzies met cliënten, verplicht oppassen op de kleinere kinderen terwijl Ellen met de ouderen naar McDonald’s ging. Alle ellende met Fred heeft hij meegemaakt, die zo door haar getergd werd dat hij uiteindelijk een mes pakte, wat heel begrijpelijk is.”



,,Maar ook de seksuele relaties met de cliënten zag hij gewoon gebeuren. Daar was ze heel open over. Zelf sliep Milan op een gegeven bij een meisje op de kamer, wat helemaal niet mag. En wat ik heel kwalijk vind, is dat ze sommige kinderen zieker liet zijn dan ze werkelijk waren, zodat ze er meer vergoeding voor kreeg.”



De moeders willen met hun verhaal voorkomen dat Ellen ooit nog een zorgboerderij kan beginnen. ,,Ze heeft mijn jongen helemaal naar de kloten geholpen”, constateert Anne. ,,Hij zit nu in een traumatherapie en woont niet meer thuis. Ik heb er zelf ook heel veel last van, want mijn vertrouwen in de mensheid en vooral de jeugdhulpverlening is helemaal weg.”

Quote Dat ze mijn dochter Emily zo de grond in hebben getrapt, vind ik het ergste. Ze zal altijd beschadigd blijven en moeite hebben met vertrouwen en relaties Karin

Stress

Ook moeder Lisa worstelt nog dagelijks met wat er allemaal is gebeurd. ,,Ik heb er ontzettend veel stress van.”



Karin: ,,Ik snap niet hoe dit allemaal in Nederland kan gebeuren. Ik ben heel boos en teleurgesteld. Maar dat ze mijn dochter Emily zo de grond in hebben getrapt, vind ik het ergste. Ze zal altijd beschadigd blijven en moeite hebben met vertrouwen en relaties.”



Milan (nu 16) en Job (14) wonen niet meer thuis, ze zitten in een gezinshuis. Emily (19) is inmiddels meerderjarig en woont in een beschermd woonproject.



*De namen van de moeders en kinderen zijn bij de redactie bekend. Omwille van hun privacy zijn in dit verhaal gefingeerde namen gebruikt.