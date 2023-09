Eind aan wonen op camping geëist, eigenaar schrikt zich rot: ‘Ik wíl helemaal niet dat hier mensen wonen’

Moet discussie sporthal Ruurlo weer opnieuw? ‘Beter ten halve gekeerd als ten hele gefaald!’

Moet de hele discussie over de locatie van de sporthal in Ruurlo weer opnieuw? Ja, zeggen de sportverenigingen, omwonenden en enkele fracties. Alsjeblieft niet, reageert wethouder Arjen van Gijssel. „Na vijf jaar polarisatie hebben we nu eindelijk rust in het dorp.”