Eis: 40 maanden cel voor man die eigenares van zorgboerderij Wichmond neerstak

UPDATEWICHMOND - Tegen de 44-jarige Fred W. uit Wichmond die vandaag terechtstaat voor het neersteken van de 35-jarige eigenares van zorgboerderij Vergeet-Me-Nietjes in diezelfde plaats, is 40 maanden celstraf geëist. Daarvan zijn 18 maanden voorwaardelijk, op voorwaarde van een klinische behandeling. Dat betekent dat hij nog 14 maanden zou moeten zitten.

W. wordt poging tot doodslag verweten voor het steekincident op 24 mei van dit jaar. Hij zou de 35-jarige vrouw even na middernacht hebben neergestoken en vervolgens zichzelf hebben verwond met het steekwapen, zo bekende hij op de zitting.

W. werd na een klopjacht van de politie en helikopter opgepakt aan de Beeklaan in Wichmond, vlakbij de zorgboerderij. Hij zit sindsdien in voorarrest in Arnhem. Het slachtoffer, die voor haar verwondingen enkele dagen in ziekenhuis verbleef, is vandaag aanwezig bij de rechtszaak. Zij heeft een schadeclaim van 2800 euro ingediend.

Halve liters

Wat er aan het neersteken vooraf is gegaan werd vandaag duidelijk. W. voelde zich in de steek gelaten door de eigenaresse die hem geen zorg meer verleende. ,,Ik ging door het vuur voor haar. Deed alles voor haar”, verklaarde hij. Maar nadat alle kinderen op 12 april door de inspectie uit de zorgboerderij waren gehaald, wegens slechte zorg, ging het in de zorgboerderij volgens hem bergafwaarts. Er was altijd alcohol voorhanden.

Verdachte W., een voormalige alcoholverslaafde die lijdt aan een aan autisme verwante stoornis en PTSS, woonde al een tijdlang op de zorgboerderij, voor het incident plaatsvond. Hij kon de verleiding van de drank niet weerstaan en ging op de bewuste avond na 12 halve liters bier door het lint. Hij kwam in worsteling met de vrouw, gaf haar een klap, zij sloeg hem met een ijzeren staf op het hoofd en toen stak hij haar ‘in een reflex’ met een mes in de buik.

Er is geen tbs geëist, maar wel een klinische behandeling plus een contactverbod met het slachtoffer. De officier van justitie liet haar aanvankelijke aanklacht ‘met voorbedachte rade’ vallen, omdat ze het niet kon bewijzen. Wel gaf ze aan dat de steekwond van het slachtoffer door de arts als kantje boord werd beoordeeld. Het slachtoffer heeft veel geluk gehad dat er geen vitale delen zijn geraakt, verklaarde hij.

Lagere straf

De advocaat pleitte voor een veel lagere straf dan geëist, omdat de ernstige omstandigheden in de zorgboerderij hebben geleid tot het incident. ,,Dat hier van alles niet deugde bij Vergeet-mij-nietjes is wel duidelijk geworden uit de inspectierapporten. Er ligt nog steeds een aangifte van seksueel grensoverschrijdend gedrag waar de politie onderzoek naar doet. Toen de kinderen werden weggeplaatst in april, had Fred W. ook moeten worden weggeplaatst, zeggen de deskundigen", aldus advocaat Beutener. Zij hoopt dat de rechtbank besluit de gevangenisstraf te beperken tot het voorarrest, acht maanden. Hij zou namelijk in februari al terecht kunnen in GGNet instelling De Boog voor de klinische behandeling.