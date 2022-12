Elk jaar gaat Gerrit op kerstavond naar de begraafplaats met kaarsjes: ‘Respectloos als we er niet bij stilstaan’

Crowdfun­dings­ac­tie na verwoesten­de brand in Baak: ‘Hulp accepteren is best lastig en zelfs ongemakke­lijk’

In kleding van familieleden staan Jesse Bongaarts en Colette Scholten maandagochtend te kijken naar de resten van hun afgebrande woning. De oude woonboerderij met rieten kap in Baak ging zaterdagavond in vlammen op. ,,Het besef dat je niets meer hebt, begint nu echt te komen”, zegt Bongaarts.

6 december