Enorme schade in de Hessenhal door lekkend dak na wolkbreuk

Tweede corona-teststraat in Zelhem in gebruik: derde komt eraan

28 juli ZELHEM - In Zelhem is sinds kort een tweede corona-teststraat in gebruik. Afhankelijk van de drukte wordt mogelijk woensdag 29 juli - of anders later - de capaciteit al uitgebreid met een derde teststraat. De teststraten staan opgesteld bij het pand aan de Ericaweg 6 in Zelhem.