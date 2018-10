'Erken en onderzoek leed door gedwongen adopties'

Johan Godschalk vertrekt bij stichting Pak An

28 september HENGELO - Johan Godschalk stopt per 1 oktober als directeur van de Stichting Pak An. Volgens voorzitter Antoinet van Helvoirt is dat besluit in gezamenlijk overleg genomen. Zelhemmer Godschalk was vanaf de oprichting in mei 2016 bij de stichting betrokken.