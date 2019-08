Ernstig gewonde man die met kart tegen touringcar in Vorden botste droeg geen helm

Hij verloor in een bocht op een industrieterrein op de Bedrijvenweg de macht over het stuur en botste tegen een geparkeerde touringcar. De man liep daardoor hoofdletsel op. Omstanders verleenden eerste hulp en alarmeerden de hulpdiensten. Onder meer de ambulance, politie en een traumaheli rukten uit om hulp te verlenen.

Het slachtoffer is overgebracht naar het Radboudumc. Ook is er een bloedproef afgenomen, waardoor de politie kan onderzoeken of de man onder invloed reed. De kart is in beslag genomen voor onderzoek, zo laat de politie weten.