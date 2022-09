Ernstig motorongeluk overschaduwt 85-jarig jubileum Hengelose auto- en motorsportvereniging

De gevaren én genoegens van de Varssel­ring: ‘Eén bocht is altijd druk: daar wordt het bier verkocht’

HENGELO - De Varsselring in Hengelo is anno 2021 nog het enige stratencircuit van Nederland. Geopend in 1967 en al sinds jaar en dag de thuisbasis van de Hengelose Auto en Motorvereniging, Hamove.

4 september